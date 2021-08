Sky – Icardi-Juve, operazione complessa legata a due condizioni. Lui intanto…

L'ex attaccante dell'Inter è stato associato al club bianconero che ha provato a prenderlo in prestito ma il PSG non ha aperto a questa formula

La considerano un'operazione molto difficile. E anche lui e sua moglie pensano sia tale. Tanto che hanno deciso di passare qualche ora a Disneyland Paris. Con Wanda Nara e Mauro Icardi ci sono la sorella di lei e il cognato e le storie pubblicate su Instagram raccontano di una giornata di relax in famiglia. Nessuna bagarre di mercato in vista quindi.

L'ex attaccante nerazzurro è stato associato alla Juventus. A Skysport, Luca Marchetti ha spiegato: "È un'operazione molto difficile. Icardinon vuole muoversi e questo addio sarebbe comunque legato all'arrivo di Mbappé al Real Madrid, una trattativa indecifrabile. Inoltre il PSG dovrebbe aprire al prestito. Al momento non sembra imminente una sua cessione o un arrivo a Torino. La permanenza di Mbappé e l'apertura del PSG al prestito sono due condizioni non di poco conto ed è difficile pensare che in meno di 24 ore si possa chiudere una trattativa così complessa. Sicuramente la Juve però ci ha provato".