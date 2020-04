Icardi, il futuro un’incognita. In Spagna: “E’ in orbita Real. E il club ha questa ferma idea”

E’ avvolto da un grosso punto di domanda il futuro di Mauro Icardi. Secondo il Corriere dello Sport il Paris Saint-Germain avrebbe deciso definitivamente di riscattarlo in estate, mentre altri media confermano la sua volontà di non restare a Parigi. Il Mundo Deportivo è di quest’idea e spiega come il Real Madrid non abbia mai perso di vista il giocatore: “I Blancos hanno avuto a lungo Icardi nella loro lista di futuribili. La scorsa stagione è stato a lungo accostato al Real e ora è tornato con forza nell’orbita delle Merengues: nel club infatti considerano che avere un attaccante come lui per la cifra di 70 milioni sarebbe una grossa opportunità di mercato“, si legge.