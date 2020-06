Repubblica – Inter, addio Icardi. La reazione di Zhang è nettissima: ha chiamato Marotta per…

Ieri la cessione di Mauro Icardi a titolo definitivo dall’Inter al Paris Saint-Germain ha assunto i crismi dell’ufficialità. L’attaccante argentino, dopo una storia travagliata durata sette anni, ha detto addio ai nerazzurri per 50 milioni di euro più 8 di bonus. Una cifra che rappresenta un ottimo gruzzolo per Viale della Liberazione, soprattutto se considerato che quasi l’intero ammontare sarà iscritto sotto la voce plusvalenze. Proprio per questo motivo, Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha voluto fare i complimenti a Marotta e Ausilio per aver portato a termine l’operazione:

“Dopo la cessione di Icardi al Psg per 57 milioni, bonus compresi (più altri 15 in caso di rivendita a un club italiano) ieri Marotta ha incassato, insieme ad Ausilio, i complimenti del presidente Zhang. E nonostante le voci in senso contrario, è convinto del progetto nerazzurro. Se riuscirà l’operazione Lautaro, in piena emergenza Covid ma con prezzo stabilito in periodo di vacche grasse, l’Inter potrà spendere più di 160 milioni. Tanti soldi, quasi tutti di plusvalenza“, scrive Repubblica.

(Fonte: Repubblica)