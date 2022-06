Icardi via dal PSG in estate? Romano: “Ma non tornerà in Argentina”

Nei giorni scorsi in Argentina si era parlato di un contatto tra Icardi e il River Plate, club argentino che avrebbe voluto l'attaccante che nel PSG non sta trovando molta fortuna. Nelle scorse ore, Fabrizio Romano, ha chiarito che "Non c'è niente tra River Plate e Mauro Icardi nonostante le voci. Nessuna trattativa per ora con il PSG, con lo stesso giocatore o con i suoi agenti. Icardi non ha intenzione di tornare in Argentina quest'estate", si legge in un tweet.