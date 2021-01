PSG, Pochettino sceglie il top per giugno. “E su Icardi arriva una voce decisiva”

L’insediamento di Mauricio Pochettino al Paris Saint-Germain comporterà ovviamente grandi cambiamenti in vista della prossima stagione a livello di rosa. Il tecnico porterà infatti le sue idee e avrà bisogno dei migliori interpreti per concretizzarle sul campo. E come spiega Bruno Satin, noto agente, a Late Football Club, l’ex Tottenham ha già dato il suo nome per giugno: “Alla fine della stagione, e questo deve essere stato parte delle discussioni di quando è arrivato Pochettino, la domanda sarà come poter migliorare la squadra. E ovviamente c’è un giocatore che gli piace molto, che vorrebbe vedere arrivare al PSG e che sarà libero il prossimo luglio: è il Kun Agüero (32 anni), argentino, che Pochettino conosce molto bene e che ha seguito quando era in Inghilterra. Per Icardi, l’ultima voce che abbiamo dall’Italia è che proverebbe invece a tornarci se ne avesse la possibilità“.