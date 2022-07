CorSera – Inzaghi non vuole perdere Skriniar e Dumrfies: l’idea dell’Inter sul mercato

“Simone Inzaghi ha chiesto ai dirigenti nerazzurri di poter lavorare con questa rosa, senza cessioni eccellenti. Non vuole perdere Skriniar e neanche Dumfries. Così dovrebbe essere. Sfumato Bremer, sostituto ideale per lo slovacco, l’idea dell’Inter è chiara: la squadra, al netto degli esuberi, non si tocca a meno di offerte irrinunciabili. Nessuno è incedibile, ma per convincere l’a.d. Marotta servono proposte simili a quella con cui il Chelsea un anno fa prese Lukaku. Altrimenti la necessaria operazione in uscita sarà rinviata al prossimo anno, al termine del campionato. Il Psg continua a pensare a Skriniar (defilato il Chelsea), ma l’Inter per meno di 70-80 milioni di euro non lo libera. I dialoghi tra i due club al momento sono fermi, tanto che da settembre con lo slovacco si inizierà a parlare di rinnovo del contratto (in scadenza nel 2023). Simile la situazione che riguarda Dumfries: sul tavolo non ci sono offerte tali da spingerlo lontano da Milano”, si legge