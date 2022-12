Sky – Inter, verso giugno: ecco l’idea per la porta se Handanovic non rinnova

Il futuro di Samir Handanovic è ancora tutto da scoprire. In scadenza con l’Inter al 30 giugno 2023, il capitano nerazzurro è diventato il secondo alle spalle di André Onana. Ecco quanto evidenziato da Sky Sport in chiave mercato.

“Si dovrà prendere una decisione sul futuro di Handanovic, capire se prolungare di un’altra stagione da secondo o se dirsi addio. E per questo l’Inter sta guardando profili in scadenza per la porta come Sommer e Neto. Onana è il titolare e non ci sono dubbi, la società per giugno sta cercando un secondo”, le parole dallo studio.