FCIN1908 / Inter, idee chiare: a sinistra arriverà solo un profilo certo per il futuro

Proseguono ad oltranza i discorsi in viale della Liberazione tra i vertici dell’Inter. Steven Zhang e i dirigenti nerazzurri hanno ascoltato nel pomeriggio il punto di vista di Simone Inzaghi, impossibilitato a raggiungerli a causa del Covid. Si è palesata la necessità di intervenire sul mercato prima del gong della finestra invernale, per far fronte all’infortunio di Correa, all’ormai certo addio di Kolarov e alla decisione di Sensi, ribadita più volte, di lasciare il club in prestito per riacquistare fiducia alla Sampdoria.