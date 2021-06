GdS – Ecco chi è Facundo Torres: per lui l’Inter ha offerto 12 mln

La rosea ha parlato questa mattina di un nome nuovo per la fascia sinistra e ha raccontato alcuni aneddoti sul calciatore

Di questa mattina l'indiscrezione de La Gazzetta dello Sport su Facundo Torres, l'esterno sinistro per il quale l'Inter avrebbe offerto 12 mln al Penarol. Di lui il sito della rosea parla per spiegare ai suoi lettori caratteristiche e storia personale. Il giocatore è uruguaiano, classe 2000. Numero 10 del Penarol con cui ha segnato tre gol in otto partite in Coppa Sudamericana. Gioca da esterno nel 4-4-2. Il 21enne di Montevideo non ha sempre amato al calcio. A 10 anni però è stato notato dagli osservatori del Penarol e lì è cominciata la sua carriera. Era il 2010.