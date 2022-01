Il Milan ci prova, ma Scamacca non ci sente: c’è l’Inter nel suo futuro. I dettagli

L’Inter era una promessa di matrimonio che ha preso consistenza sempre più con il lavoro sottotraccia delle ultime settimane

C'è l'Inter nel futuro di Gianluca Scamacca. Il centravanti classe '99 sembra sempre più promesso ai nerazzurri per il futuro, soprattutto dopo la scelta della Juventus di puntare su Vlahovic. Lo spiega anche La Gazzetta dello Sport, che conferma come nella sua testa ormai ci sia solo un avvenire in nerazzurro: "C’è un backstage dello scorso agosto che rende l’idea, anzi che la rafforza. L’Inter aveva provato a portare Scamacca a Milano, subito dopo aver preso Dzeko (stesso agente, Alessandro Lucci) e memorizzato che l’Atalanta non avrebbe ceduto Zapata. Entusiasta del pressing nerazzurro, Gianluca prese tempo come avrebbe fatto con tutte le big per il solito desiderio (chiamiamola necessità) di giocare con una certa continuità.