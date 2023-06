Lazio, futuro Immobile in dubbio: l’Inter ci pensa. “Inzaghi lo riabbraccerebbe volentieri”

Il futuro alla Lazio di Ciro Immobile potrebbe non essere più così certo. L'attaccante potrebbe anche partire: Inter alla finestra

Il futuro alla Lazio di Ciro Immobile potrebbe non essere più così certo. Lo riferisce Tuttomercatoweb.com, secondo cui l'attaccante di Torre Annunziata, classe 1990 e con un contratto in scadenza con i biancocelesti nel 2026, potrebbe anche partire questa estate.

"In vista del mercato estivo, in questo senso, c'è però da registrare un'Inter attenta alle possibili evoluzioni per il classe '90, con Simone Inzaghi che ovviamente lo riabbraccerebbe volentieri".