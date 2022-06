Impallomeni: “Se non prendesse Dybala, l’Inter si impiccherebbe la stagione”

"A Dybala serve un campionato importante, serve giocare anche per il Mondiale. Credo che sia in un'età importante e può esserci una reazione caratteriale. E' un ragazzo particolare che deve essere messo in condizione di rendere. Non è un leader ma può fare bene all'Inter. Credo che con ogni probabilità è quella la destinazione. Se avvenisse il contrario sarebbe l'inizio della fine. Sarebbe un colpo mediatico allo stomaco dell'Inter. Così l'Inter si impiccherebbe la stagione. Se abitui tutti, tifosi e opinione pubblica, a grandi nomi, poi come fai dopo se non fai certi affari? Sarebbe clamoroso se non arrivassero Lukaku e Dybala".