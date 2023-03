Impallomeni: “Ritorno Conte in Italia ipotesi concreta. L’Inter farebbe al caso suo”

Il Times parla di un contatto informale tra Conte e l'Inter. Sembra forte però l'intenzione del tecnico di tornare in Italia. Dove lo vedrebbe bene?

"Credo che sia un'ipotesi concreta visto l'anno che sta vivendo. E' stato un anno difficile e sbagliato, anche sul campo. Anche in Inghilterra dicono di un ritorno in Italia in caso di uscita dalla Champions. Io escluderei Juventus e Milan, poi per il resto in Italia Inter e Roma potrebbero fare al caso suo, per un discorso di stimoli. Roma sarebbe una sfida, ma anche l'Inter. A Roma Mourinho sembra saldo, ma la tentazione Premier c'è, tutto dipenderà dal dialogo col club".