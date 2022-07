Impallomeni: “Immobile, Lukaku e Vlahovic si giocheranno il titolo di capocannoniere”

Intervenuto ai microfoni di TMW radio, Stefano Impallomeni ha pronosticato una lotta a tre per il titolo di capocannoniere della Serie A

Intervenuto ai microfoni di TMW radio, Stefano Impallomeni ha pronosticato una lotta a tre per il prossimo titolo di capocannoniere della Serie A:

Una squadra che vedrebbe bene per Dybala?

"La Roma. Ne servirebbe uno come lui".

Chi vede come capocannoniere il prossimo anno?

"Sarà lotta a tre, con Immobile favorito. Ciro va in automatico, fa dei gol naturali con il movimento. Per me 20 gol ce li ha. Lukaku potrebbe farlo, poi anche Vlahovic, vedremo".