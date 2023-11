In Argentina – Agustin Giay, colloqui informali con l’Inter. Ecco il costo

In queste ore si è tornati a parlare in Italia dell'interesse dei dirigenti dell'Inter per Agustin Giaydel San Lorenzo, classe 2004. In Argentina sono arrivate queste voci per un giocatore che nonostante abbia 19 anni pare abbia attirato l'interesse anche di altri club europei. E pare anche che il Benfica, avversaria nel girone di Champions della squadra di Inzaghi, abbia tentato di ingaggiarlo la scorsa estate. "Ma - scrive TNT Sport in Argentina - per diversi motivi la trattativa è fallita".