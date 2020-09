Mercato, Il Giorno: “Inter, l’incarico di Suning ad Ausilio: cedere questi tre nomi”

La posizione dell’Inter sul mercato è chiara: cedere per poi acquistare. E in questo momento sono diversi i nomi in esubero in casa nerazzurra e la dirigenza è chiamata a trovare una sistemazione a chi è fuori dal progetto. E Suning ha dato un input chiaro al club, come scrive Il Giorno: “Il direttore sportivo Piero Ausilio ha avuto l’incarico dalla proprietà di provare a trovare una buona posizione sul mercato a tre giocatori considerati sacrificabili: si tratta di Godin, Candreva e Vecino, possibili pedine da muovere per arrivare a fare scacco matto aggiudicandosi le prestazioni di N’Golo Kantè“.