Inter, zero dubbi su chi investire un eventuale incasso: “E’ il nome che piace da sempre”

Alla vigilia dell’incontro decisivo tra l’Inter e Antonio Conte per pianificare le strategie di mercato, è ormai delineata a strategia in uscita del club: cedere Christian Eriksen e Radja Nainggolan per poter poi operare in entrata. E’ infatti questo, spiega Il Giorno, l’obiettivo di Marotta e Ausilio: “Sono i giocatori grazie ai quali Conte spera di poter vedere in gruppo facce più in linea con la sua idea di calcio, attraverso uno scambio (se il Psg del futuro tecnico Pochettino accetterà di cedere Paredes per arrivare al danese) oppure reinvestendo quanto messo in tasca. In attesa di capire cosa accadrà con Gomez, per la quale l’Atalanta dovrà eventualmente fare un prezzo, un nome che piace molto è da sempre quello di De Paul, ma l’Udinese non è mai scesa sotto i 35 milioni di euro“.