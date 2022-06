GdS – Gli incastri per Dybala: “Per vederlo all’Inter ora servono due cessioni. Ecco i nomi”

"I motivi sono soprattutto economici. Dzeko pesa sulle casse nerazzurre per 11 milioni lordi, poco meno di quanto farebbe Dybala. Il solo addio di Sanchez non basterebbe: al cileno, che costa all’anno 10 milioni lordi, sarà riconosciuta una buonuscita per spingerlo verso un altro club europeo (c’è il Marsiglia, ma lui sogna un complicato ritorno al Barcellona). E la cosa inevitabilmente abbassa la quota di “risparmio” del club di Zhang. Piazzare Dzeko non è semplice. Primo perché il bosniaco a Milano sta bene e non avrebbe intenzione di cambiare aria. Secondo perché andrebbe trovato un club in grado di offrire un biennale a cifre importanti, ragionevolmente intorno ai 4 milioni: più facile che avvenga all’estero che in Italia".