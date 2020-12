Mercato Inter, Sky: “Incontro tra il Milan e l’agente di Calhanoglu: gli aggiornamenti”

Sono ripartiti i dialoghi tra il Milan e Hakan Calhanoglu per il rinnovo di contratto del trequartista turco, in scadenza con il club rossonero nel giugno del 2021. L’agente del giocatore (più volte accostato all’Inter), Gordon Stipic, come riporta gianlucadimarzio.com è stato infatti in queste ore a casa Milan per discutere con i dirigenti milanisti del possibile prolungamento, fin qui in stallo a causa delle esose richieste del giocatore (6 milioni a stagione).

Secondo quanto riferisce la testata, l’incontro sarebbe stato positivo e in un futuro prossimo le parti si riaggiorneranno per ridiscutere della questione. Con l’Inter alla finestra.

(Fonte: gianlucadimarzio.com)