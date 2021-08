Sky – Inter, incontro in corso con l’agente di Agoumé: rinnovo vicino, lo scenario

Rinnovo con l'Inter vicino per Agoumé. Come riporta gianlucadimarzio.com, infatti, è ora in corso un incontro con l'agente del centrocampista

Marco Macca

Rinnovo con l'Inter vicino per Lucien Agoumé. Come riporta gianlucadimarzio.com, infatti, è ora in corso un incontro (il terzo, da inizio mercato) tra la dirigenza nerazzurra e l'agente del giovane centrocampista classe 2002, Djibril Niang, accompagnato dall'intermediario Oscar Damiani.

Secondo le ultime indiscrezioni, questo dovrebbe essere l'incontro decisivo per arrivare al prolungamento del calciatore fino al 2024. Lo scenario più probabile, al momento, vedrebbe Agoumé ceduto in prestito per crescere e mettere minuti importanti nelle gambe, ma non in Italia:

"Dopo aver rinnovato il contratto, ora in scadenza il 30 giugno 2022, il giocatore potrebbe lasciare l'Inter in prestito. Ma difficilmente resterà in Italia: piace anche in Francia e in Germania", si legge su gianlucadimarzio.com.

(Fonte: Sky Sport)