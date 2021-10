Inter, individuato possibile rinforzo funzionale in mezzo: “Marotta osserva un nome in Serie A”

Beppe Marotta avrebbe individuato il possibile rinforzo a centrocampo da inserire nella rosa dell'Inter a gennaio

La società lo ha ribadito con determinazione: qualora ci fosse la possibilità di integrare la rosa di Inzaghi con un paio di rinforzi funzionali, l'Inter non si farebbe trovare impreparata. E, secondo calciomercato.com, Beppe Marotta avrebbe individuato il nome giusto da inserire a centrocampo: si tratta di Morten Thorsby, norvegese della Sampdoria autore di un ottimo inizio di stagione e vicino all'Atalanta in estate. Il calciatore è in scadenza di contratto nel 2023. Scrive calciomercato.com: