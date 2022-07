Onana è il nuovo portiere dell’Inter, ecco l’ingaggio che percepirà a Milano

Come vi abbiamo riportato, André Onana è ufficialmente un nuovo portiere dell'Inter. Il comunicato è arrivato tramite i canali ufficiali del club nerazzurro. Calcio e Finanza riporta quello che sarà l'ingaggio percepito a Milano dall'estremo difensore camerunense ex Ajax:

"Adesso l’Inter, per un accordo della durata di cinque stagioni. Ma quanto guadagnerà l’estremo difensore in nerazzurro? Onana percepirà uno stipendio da 3 milioni di euro netti a stagione. Il costo per l’Inter – lo stipendio lordo – sarà pari a 3,93 milioni di euro circa, potendo contare il club sugli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita".