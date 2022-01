Gazzetta – Inter, inserire Lukaku nello spogliatoio sarebbe pericolosissimo. C’è una certezza

In tanti, di fronte allo scenario (improbabile) di un ritorno di Romelu Lukaku all'Inter, si sono interrogati sugli effetti dell'operazione

"La certezza è che difficilmente Lukaku si muoverà a gennaio, che l'Inter sta bene com'è e che - al netto di altri discorsi ambientali e morali - non potrebbe permettersi di pagarlo 6 milioni per pochi mesi, nemmeno se il Chelsea impazzisse e concedesse il prestito gratuito. Anche a convincere quella parte della piazza (Curva in primis) che non ha perdonato la sua scelta estiva, inserire Lukaku in uno spogliatoio che sta girando alla grande sarebbe pericolosissimo. Senza dimenticare la collocazione tecnico tattica. Se prendi Lukaku devi farlo giocare, ma al posto di chi? E come si sposerebbero le sue fiammate in un contesto passato al baricentro alto, al fraseggio e all'occupazione degli spazi da parte di tutti?".