GdS – Insigne, dall’Inter al Bayern Monaco: chieste informazioni sul futuro

La Gazzetta dello Sport aggiorna sul futuro di Lorenzo Insigne, in scadenza col Napoli al 30 giugno 2022 e accostato anche all'Inter

L'offerta choc dal Canada, ma non solo. Lorenzo Insigne riflette sul futuro ed è tentato dalla proposta, ma ancora non ha preso una decisione definitiva. Ecco le novità dalla Gazzetta dello Sport sul futuro del capitano del Napoli, in scadenza al prossimo 30 giugno 2022: "Il rinnovo del capitano tiene banco in casa Napoli da tempo. L'arrivo della maxi-offerta del Toronto (11,5 milioni a stagione per cinque anni) ha aperto le porte verso una partenza estiva per il Canada. L'offerta di De Laurentiis è rimasta di 3,5 milioni più un bonus fino al 2025. E il futuro del 30enne Insigne è tutto da scrivere. Con diversi club che hanno chiesto sviluppi e informazioni sull’operazione: dall'Inter al Bayern Monaco. In totale Insigne ha collezionato 114 gol e 91 assist in 415 partite con il Napoli. In questa Serie A ha già segnato 4 reti", si legge.