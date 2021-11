Inter, ecco l’offerta per Insigne: “Bonus alla firma più diritti d’immagine: Marotta…”

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'Inter prepara l'offerta per Insigne per giugno: le ultime

"Visto che i fatti vanno rigorosamente separati dalle opinioni, ma delle quali a volte non possono fare a meno, Beppe Marotta, ch’è uomo di calcio, ha raccontato prima i fatti e poi orientato le opinioni su Lorenzo Insigne e sul caso che finirà per prendersi le copertine". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alle parole di Marotta su Insigne a Radio Anch'Io Sport . Già ad agosto, i nerazzurri provarono l'assalto al fantasista del Napoli, salvo poi virare su Correa dopo il 'no' di De Laurentiis alla proposta di Sanchez più 15 mln di euro. "Però fu sempre in quell’istante che Marotta cominciò ad avvicinare Vincenzo Pisacane, il manager di Insigne, decodificando il futuro: a gennaio, quando sarà possibile trattare avvisando il Napoli con una semplice pec, si può discutere d’un quadriennale (di sei milioni), con un bonus alla firma di sette e dentro anche i diritti d’immagine", aggiunge il quotidiano.

"Magari è cambiato tutto o proprio niente, ma quando Marotta «sussurra» che «l’attività di monitoraggio è già in atto per quanto riguarda la programmazione futura» è chiaro che comincia ad agitarsi l’etere ma anche un po’ le acque attorno al Napoli non restano poi così placide", riferisce poi il CorSport che ammette come per Insigne ci sia anche l'opzione MLS, con il Toronto interessato proprio al 24 napoletano ma anche a Mertens, per un duo made in Napoli. "L’Inter è il club italiano che seriamente e sobriamente si è presentato appena due mesi fa, bussando con discrezione, senza neanche insistere, consapevole che però, eventualmente, ci sarebbe poi stata una nuova strada più percorribile nel 2022. La strada «del monitoraggio che conduce al futuro» in realtà trascina ad un bivio (nero)azzurro", la chiosa del quotidiano.