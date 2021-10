Insigne, Napoli gioca al ribasso per il rinnovo: le cifre. Inter alla finestra

Gli aggiornamenti sul futuro del capitano del Napoli, in scadenza di contratto al 30 giugno 2022 e accostato anche ai nerazzurri

L'Inter continua a guardare con grande attenzione in casa Napoli, in particolare alla situazione di Lorenzo Insigne. In scadenza di contratto al 30 giugno 2022, il capitano del club è tra gli osservati speciali dei nerazzurri già dalla scorsa finestra di mercato. Come riporta Tuttosport, "fino a giugno ha un contratto da 4,8 milioni di euro netti all’anno, che diventano 5,7 con tutti i bonus inseriti nell’accordo siglato cinque anni fa. Il Napoli potrebbe sottoscrivere un nuovo accordo con Insigne, ma che non vada oltre i 3,2 milioni annui, cioè circa la metà dell’ingaggio attuale, mentre il capitano avrebbe mostrato la disponibilità a decurtare il proprio stipendio al massimo fino a 4,5 milioni. La situazione resta dunque in stand-by”, si legge.