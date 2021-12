Insigne, la scadenza si avvicina: “Inter c’è, nessun assalto. Non è da escludere…”

Calciomercato.com aggiorna sul futuro di Lorenzo Insigne, in scadenza di contratto con il Napoli al 30 giugno 2022

L’Inter continua a monitorare con attenzione la situazione di Lorenzo Insigne. In scadenza di contratto al 30 giugno 2022 con il Napoli, l’attaccante è tra gli osservati speciali dei dirigenti. Così Calciomercato.com sul futuro del giocatore: “Milan e Inter, al momento, non vanno oltre l'apprezzamento per uno dei migliori talenti del calcio italiano, ma non è ancora partito l'assalto per provare a prendere Insigne a parametro zero. Così come è da escludere un trasferimento del classe '91 in MLS, col Toronto che nelle scorse settimane ha manifestato il suo interesse: la volontà di Insigne è di restare in Europa e continuare a essere protagonista”, si legge.