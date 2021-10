Insigne, niente rinnovo col Napoli? L’Inter c’è, lo scenario verso gennaio

Cosa può succedere durante il prossimo mercato invernale in caso di mancato rinnovo di Insigne con il Napoli

L’Inter continua a seguire da vicino Lorenzo Insigne. Dopo aver pensato all’attaccante in estate, i nerazzurri stanno monitorando con grande attenzioni gli sviluppi sulla questione rinnovo. In caso di mancato rinnovo col Napoli a gennaio, l’Inter sicuramente farà più di un pensiero per l’occasione Insigne a parametro zero. Riflessioni in corso, i nerazzurri per il momento osservano con attenzione e aspettano novità da Napoli sui dialoghi in corso tra l'entourage del capitano e la società. Per il momento, la questione non si sblocca...