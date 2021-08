Modugno (Sky): “Insigne? Idea di lasciare il Napoli lo scalda poco. L’Inter…”

Il giornalista ha spiegato che il giocatore partirebbe solo se costretto dal mercato perché in questo momento non ci sono incedibili

Francesco Modugno, giornalista di Skysport e inviato a seguito del Napoli, ha parlato del possibile addio di Insigneal club partenopeo: "L'idea di lasciare il Napoli lo scalda poco, se non costretto dal mercato ad andare via potrebbe arrivare a fine anno a scadenza. Poi si scatenerebbe un'asta. C'è un prezzo fissato per il calciatore: trenta mln trattabili. Si può sicuramente trovare una formula per l'addio".