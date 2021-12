Insigne, c’è distanza sul rinnovo col Napoli: le cifre. Inter alla finestra

Lorenzo Insigne, in scadenza di contratto col Napoli al 30 giugno 2022, è tra gli osservati speciali dei nerazzurri per l'estate

Non si registrano novità tra Lorenzo Insigne e il Napoli in chiave futuro. Luciano Spalletti continua a puntare sul capitano in campo, ma per il rinnovo (è in scadenza al 30 giugno 2022) tutto tace al momento. L’Inter, già vigilie dalla scorsa estate sulla situazione, resta alla finestra in vista di giugno. Ecco le novità da Calciomercato.com.