GdS – Inter vigile su Insigne ma occhio al bilancio: “Dopo i recenti rinnovi…”

Non è certo un mistero che l'Inter stia seguendo con grande attenzione l'evoluzione della situazione riguardante il futuro di Lorenzo Insigne , in scadenza di contratto con il Napoli. Ecco gli ultimi aggiornamenti dalla Gazzetta dello Sport:

"La situazione di Insigne è nota. Il capitano del Napoli ha un contratto in scadenza a giugno e l'accordo per il rinnovo sembra ancora lontano. Il club è arrivato a offrire 5 milioni netti a stagione, ma non bastano. L'Inter è vigile, ma non può fare follie perché anche il monte ingaggi va controllato e i recenti rinnovi di Bastoni, Lautaro e Barella confermano che Suning vuole restare competitiva ma appesantiscono il bilancio. E non va dimenticato che Lorenzo ha 31 anni".