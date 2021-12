Sky – Insigne, l’offerta del Toronto coi bonus arriva a 15 milioni! Il Napoli…

Il Toronto fa sul serio per Lorenzo Insigne. E l'attaccante in scadenza col Napoli, accostato anche all'Inter in estate, ora vacilla

Il Toronto fa sul serio per Lorenzo Insigne. E l'attaccante in scadenza col Napoli, accostato anche all'Inter in estate, ora vacilla. Come riportato da Sky Sport, il Toronto sta corteggiando da tempo Insigne. Il Napoli non ha più rilanciato, l’offerta della squadra canadese è da 11,5 milioni a stagione più 4,5 di bonus legati a gol e assist per cinque anni. Nessun sì per ora da parte di Insigne, ma è molto tentato. Toronto spinge per averlo subito, lui però vuole finire la stagione a Napoli. Andrebbe dunque a giugno in MLS in caso di sì.