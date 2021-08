Sky – Insigne, quale futuro? Inter interessata, ecco la possibilità più concreta

Gli aggiornamenti da Sky Sport sul futuro del capitano del Napoli, in scadenza al 30 giugno 2022 e nel mirino dei nerazzurri

C’è una possibilità più concreta delle altre per Lorenzo Insigne, tra i pensieri di mercato dell’Inter. Lo fa sapere Sky Sport, per cui ci sono circa 2 milioni di distanza tra domanda e offerta per il rinnovo. Per questo, più che un addio in questa finestra di mercato, la possibilità più concreta è che si possa arrivare a scadenza. L'Inter monitora con grande attenzione la situazione: c'è anche il nome di Insigne tra i possibili rinforzi per l'attacco di Simone Inzaghi.