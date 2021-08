SM – Inter, 15mln per Insigne. Attacco, anche un’altra suggestione: “Possibile a fine mercato”

Negli ultimi giorni il nome di Lorenzo Insigne si è fatto con prepotenza in ottica Inter. Ma c'è anche una suggestione

Negli ultimi giorni il nome di Lorenzo Insigne si è fatto con prepotenza in ottica Inter . L'attaccante azzurro è alle prese con una difficoltosa trattativa per il rinnovo con il Napoli e il club nerazzurro è alla finestra per capire se davvero ci fosse la possibilità di affondare il colpo.

Secondo quanto riporta Sport Mediaset, da Viale della Liberazione, a fronte della richiesta di 30 da parte di De Laurentiis, sarebbero pronti a mettere sul piatto 15 milioni di euro per il cartellino del numero 24 napoletano, che ha già svelato ai compagni di squadra la possibilità di lasciare la Campania. Occhio, dunque, anche a Insigne per l'attacco interista. Senza contare, chiude Sport Mediaset, che resiste anche la suggestione Kean per fine mercato. L'ex Juve, infatti, non piace a Rafa Benitez, nuovo allenatore dell'Everton, e potrebbe lasciare l'Inghilterra anche in prestito con diritto di riscatto.