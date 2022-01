Mercato, Insigne a un passo dal Toronto: “Ingaggio da 8mln più auto, casa e voli privati”

Lorenzo Insigne è destinato a lasciare il Napoli e il campionato italiano al termine di questa stagione. Lo sostiene la Gazzetta dello Sport

"La trattativa con il Toronto Fc è giunta alle battute conclusive, nei prossimi giorni alcuni rappresentanti del club saranno in Italia per incontrare l’agente del giocatore e risolvere gli ultimi dettagli relativi ai documenti da firmare. Il contratto sarà di cinque anni con un ingaggio netto da circa 8 milioni di euro a stagione, a cui si aggiungeranno una serie di benefit come auto, casa e voli privati, così da rientrare nelle cifre pattuite inizialmente. L’accordo entrerà in vigore dal prossimo giugno, in modo da permettere a Insigne di concludere l’esperienza col Napoli alla naturale scadenza e senza creare difficoltà a Spalletti e alla squadra", si legge.