"David finora non ha preso in considerazione l’ipotesi di un rinnovo con il Lille e proprio per questo è pronto per diventare una grande occasione di mercato. L’Inter ci sta pensando in maniera concreta ed è decisa a farsi avanti per tentare di bloccarlo per giugno. L’idea sarebbe quella di fare come con Taremi e Zielinski. Se questo non fosse possibile, il club nerazzurro potrebbe anche provare a fare un’offerta al Lille già a gennaio per mettersi in prima fila e anticipare la concorrenza".