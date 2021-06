Inter, si cerca una sistemazione per 4 giocatori. Il budget a disposizione di Marotta…

Continua il lavoro della dirigenza nerazzurra per piazzare gli esuberi

Ultimati gli ultimi dettagli, Achraf Hakimi è pronto a diventare un nuovo giocatore del Psg. Ma il mercato in uscita dell'Inter non si ferma qui. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, ci sono almeno 4 elementi per cui deve essere trovata una sistemazione. Si tratta dei vari Nainggolan, Joao Mario, Dalbert e Lazaro . Più Radu, dato che ieri c'è stato un nuovo incontro con la Real Sociedad.

"Dovendo occuparsi di cessioni, seppure con il ritiro ormai alle porte, i movimenti sulle entrare verranno messi in stand-by per qualche giorno. A meno che non si presentino occasioni particolari, vale a dire low-cost. Il budget a disposizione di Marotta e Ausilio, infatti, resta ridotto e, inevitabilmente, si privilegeranno i prestiti. Il discorso vale anche per le fasce, ovvero le esigenze da soddisfare in tempi più rapidi, anche per agevolare il lavoro di Inzaghi".