Inter, si accelera sui rinnovi di Brozovic e Dimarco. La situazione di Perisic…

In casa Inter si accelera sui rinnovi del centrocampista e del difensore. Diversa la situazione dell'esterno croato

Ultimi dettagli burocratici e poi si chiuderà il capitolo di Eriksen con l'Inter . Il giocatore e il club hanno rescisso il contratto la cui scadenza naturale era giugno 2024. Il defibrillatore sottocutaneo gli impedisce di giocare in Italia, ecco che le strade del club nerazzurro e del danese si separeranno, oggi è attesa l’ufficialità.

"L’addio a Eriksen chiude un capitolo doloroso, per il club e il giocatore, non cambia le strategie per il mercato di gennaio. I nerazzurri accelerano sui rinnovi con Brozovic e Dimarco, la situazione di Perisic resta più complicata".