Inter, accelerata per Gosens: si lavora per chiudere subito la trattativa

L'esterno sinistro dell'Atalanta si avvicina a grandi passi verso l'Inter

Robin Gosens si avvicina a grandi passi verso l'Inter. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, trattativa in corso tra il club nerazzurro e l'Atalanta per concludere subito l'accordo. Procede a grandi passi dunque, la trattativa per chiudere l'esterno sinistro richiesto da Simone Inzaghi. superato il Newcastle che nei giorni scorsi aveva provato l'affondo per il giocatore. Intanto Stefano Sensi lascia l'Inter per passare in prestito alla Samp.