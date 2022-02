GdS – Inter, accordo trovato con Brozovic: le cifre e cosa manca per la firma

Rinnovo in vista per Marcelo Brozovic, per la gioia di Simone Inzaghi e di tutti i tifosi dell’Inter. Le parti sono ormai vicinissime

Alessandro Cosattini

Rinnovo in vista per Marcelo Brozovic, per la gioia di Simone Inzaghi e di tutti i tifosi dell’Inter. Le parti sono vicinissime, la firma è attesa già nelle prossime settimane. Ne parla così La Gazzetta dello Sport: “L’accordo con Brozovic è stato sostanzialmente trovato: ingaggio da 6 milioni all’anno fino al 2026, ma resta da definire con accuratezza il capitolo relativo ai bonus, quelli che dovrebbero consentire al croato di toccare quota 7 milioni. Per l’attesa fumata bianca resta solo da definire il grado di difficoltà di ogni bonus, ma in casa nerazzurra regnano fiducia e ottimismo”, si legge.