Inter, c’è l’accordo con Mkhitaryan. E a centrocampo arriva anche questo colpo

L’Inter ha dato comunicazione alla Roma dell’avvenuto accordo con l'armeno. Intanto arriva un altro colpo a centrocampo

L'Inter ha individuato in Henrikh Mkhitaryan il perfetto sostituto di Arturo Vidal. L'armeno è un giocatore duttile, può giocare da mezzala, trequartista e all'occorrenza anche davanti la difesa. Tutte qualità molto apprezzate da Simone Inzaghi. Come sottolinea Tuttosport, il fatto che l’Inter abbia dato comunicazione alla Roma dell’avvenuto accordo, dimostra quanto si senta in una botte di ferro. "Un reparto che sarà completato da Kristjan Asllani: già in settimana dovrebbe esserci un incontro con Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, dove potrebbe finire in prestito Sebastiano Esposito, al rientro dall’esperienza al Basilea".