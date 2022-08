CorSera – Inter, Acerbi sempre più vicino: la formula e quando si può chiudere

Inter al lavoro per regalare a Simone Inzaghi l’ultimo rinforzo di mercato: ecco gli aggiornamenti sulla trattativa per Acerbi

Inter al lavoro per regalare a Simone Inzaghi l’ultimo rinforzo di mercato. Tolto Milan Skriniar dal mercato, il club nerazzurro sta sondando diverse piste per la difesa, in particolare per il ruolo di vice de Vrij. Ecco le novità che arrivano dal sito del Corriere della Sera.