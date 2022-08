Inter, è Acerbi il preferito di Inzaghi: “La promessa, il blitz e per chiudere…”

Francesco Acerbi è sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter. Dialoghi in corso anche in queste ore per arrivare il prima possibile alla chiusura, con Simone Inzaghi che aspetta l’ultimo tassello per completare la sua rosa. Ecco le novità in arrivo da Calciomercato.com sul giocatore, tra i principali candidati per il ruolo di vice de Vrij.

“Pastorello aveva promesso all’Inter che il difensore si sarebbe liberato a zero dalla Lazio e alla fine l’agente sembra aver ottenuto il via libera da Lotito, disposto a lasciar partire il calciatore in prestito gratuito con diritto di riscatto in favore dei nerazzurri, che dovranno impegnarsi a corrispondere ad Acerbi la totalità dell’ingaggio da 1,8 mln di euro. Ballano un paio di mensilità, che il calciatore non ha ancora ricevuto dalla Lazio e che i biancocelesti non vorrebbero corrispondergli, scaricando la faccenda all’Inter. Se ne sta parlando. Intanto Simone Inzaghi ha già esplicitamente detto ai dirigenti nerazzurri che il suo preferito sarebbe proprio Acerbi, in quanto non avrebbe bisogno di alcun adattamento: conosce la Serie A e anche i suoi metodi di allenamento, sarebbe pronto in tempo zero”, si legge. Ausilio è pronto a tentare il blitz per regalare a Inzaghi il vice de Vrij.