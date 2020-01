Top & flop, gol e rimpianti: Young e i suoi fratelli. Quando l’Inter compra dalla Premier

Vent’anni di affari, tra grandi acquisti e qualche meteora poco rimpianta dalle parti di San Siro. Ashley Young, nuovo acquisto dell’Inter, è solo l’ultimo di una lunga lista di acquisti effettuati dai nerazzurri dalla Premier League. Dal 2000 fino a oggi, tanti grandi giocatori che dall’Inghilterra hanno preso un aereo per provare l’esperienza interista. Eccoli tutti:

KEANE

Un rimpianto, per i colori nerazzurri. Robbie Keane arrivò nell’estate del 2000 dal Coventry City con tante aspettative per 31 miliardi di lire. Dopo un inizio proficuo, però, l’attaccante finì ai margini in seguito all’esonero di Lippi e all’avvento sulla panchina dell’Inter di Tardelli. A gennaio si trasferì in prestito al Leeds, che poi lo acquistò definitivamente.