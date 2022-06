Repubblica – Inter, ora Marotta vuole chiudere Dybala. “Questi addii per fargli spazio”

Ora è il momento di Paulo Dybala. Dopo aver chiuso per Romelu Lukaku, l’Inter è pronta ad accelerare per ingaggiare la Joya a parametro zero. Ecco le novità in arrivo da La Repubblica sull’argentino: “Beppe Marotta vuole chiudere tutti gli acquisti entro la fine del mese e sulla tabella di marcia, dopo l'arrivo di Romelu Lukaku, manca solo Paulo Dybala. L'argentino è da tempo promesso sposo dei nerazzurri ma c'è ancora distanza sull'ingaggio: l'Inter ha offerto 5 milioni mentre la richiesta di Dybala è di 7 milioni di euro. In più per far spazio all'ex numero dieci della Juve l'Inter deve cedere Edin Dzeko e Alexis Sánchez. Sul primo è sempre vivo l'interesse della Juventus, il cileno invece è seguito da alcuni club spagnoli”, si legge.