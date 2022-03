Inter, questo giocatore saluterà a fine stagione: “Acquisto impalpabile”

Fin qui Felipe Caicedo non si è praticamente mai visto con la maglia dell’Inter. Il suo futuro è già scritto, svela La Gazzetta

Ha giocato decisamente meno delle aspettative. Fin qui Felipe Caicedo non si è praticamente mai visto con la maglia dell’Inter. Nonostante impegni ravvicinati e assenze, Simone Inzaghi ha utilizzato pochissimo l’ex Genoa e Lazio. Il suo futuro è già scritto, come svela La Gazzetta dello Sport: “Tra gli attaccanti è destinato ai saluti anche Caicedo: il prestito non sarà rinnovato. Era già nei piani, peraltro il suo acquisto di fatto fin qui è stato impalpabile: solo tre minuti in campo, dal suo approdo di fine gennaio in nerazzurro”, si legge.