Inter, Gazzetta non ha dubbi: “Questo sarà un addio certo a giugno”

E' stato molto chiaro, ieri, Beppe Marotta, sul futuro di una parte della rosa dell'Inter: "Accanto a Skriniar ci sono anche altri in scadenza e tutti meriterebbero di restare, ma purtroppo le logiche aziendali non ce lo permettono”. La Gazzetta dello Sport non ha dubbi su un partente di casa Inter verso l’estate.

“Poco utilizzato, anche per problemi fisici, quando ha un'opportunità non la sfrutta. Male contro la Lazio e quando entra a Udine, poi solo spiccioli di partite. Contratto in scadenza e addio certo a giugno”, si legge in merito al futuro di Roberto Gagliardini.