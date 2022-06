Inter, l’agente di Sanchez atteso in sede per l’addio: Vidal verrà liquidato per 4mln

Mentre si fanno sempre più calde le piste in entrata, l'Inter è al lavoro anche per le uscite: presto novità su Vidal e Sanchez

Mentre si fanno sempre più calde le piste in entrata, l'Inter è al lavoro anche per le uscite. In questo senso, nei prossimi giorni potrebbero arrivare delle novità circa gli addii di Arturo Vidal e Alexis Sanchez:

"Sommando i follower dei 25 calciatori in rosa nell’ultima stagione, si arriva a 54 milioni, un numero “tenuto alto” grazie ai due cileni, dato che Vidal vanta 17,2 milioni di seguaci, mentre Sanchez si attesta a 13,9. Essendo entrambi in uscita - Vidal verrà liquidato per 4 milioni, mentre per il Niño Maravilla occorrerà una transazione (Felicevich , suo agente è atteso a breve in sede) - si può tranquillamente dire che il solo Dybala ha più follower di tutti i compagni che troverà all’Inter. Il discorso vale pure raffrontando i suoi numeri con quelli del club nerazzurro la cui community conta 53.824.500 tifosi, così distribuiti (29.976.203 su facebook, 8.345.497 su Instagram, 2.593.091 su twitter, 4.817.645 su TikTok e 926.689 su Youtube".