Inter, il mercato si scalda. E intanto è molto vicino un addio in dirigenza

Tra cessioni e possibili acquisti, il mercato dell'Inter vive giorni intensi. A prendere i titoli soprattutto la questione Joao Mario, per cui lo Sporting Lisbona ha annunciato battaglia, ma non solo. E intanto, come scrive la Gazzetta dello Sport, si avvicina un addio anche in dirigenza. Sta per lasciare, infatti, Jaime Colas Rubio, direttore commerciale nerazzurro: