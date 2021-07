Sky – Inter, continua trattativa per Nandez. Satriano e Nainggolan possono finire a Cagliari

Inter e Cagliari continuano a trattare per sbloccare l'affare che dovrebbe portare Nahitan Nandez a Milano alla corte di Simone Inzaghi

Inter e Cagliari continuano a trattare per sbloccare l'affare che dovrebbe portare Nahitan Nandez a Milano alla corte di Simone Inzaghi. Secondo ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, il club rossoblù chiede per il prestito oneroso circa 5 milioni di euro, al contrario dei nerazzurri, che non vorrebbero spendere questa cifra.